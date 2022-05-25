解居隔單之亂，政委唐鳳推出優化確診者管理系統（MBBS）今正式上線，另民眾今透過健保快易通APP，也能取得接觸者隔離單數位證明，不過新北市衛生局表示，今區公所、衛生所與關懷照護中心均接獲民眾反映在「數位平台」看不到自己的居隔資料，以致無法下載，已向中央反映。

衛生局發言人高詩琪表示，19日衛生局跟中央在系統改善會議提出2點建議，一是「確診者自主疫調系統」新增修改功能，讓自主疫調系統尚未開放修改功能前的19日前確診者能自行修改內容，以正確觸發居隔單，這部分功能尚未新增完成。

另今啟用的「數位證明平台」要新增接觸者的居隔單，不過今天區公所、衛生所與關懷中心都會有民眾打電話反映，在數位平台找不到自己的居隔資料，協助民眾查詢後發現有2原因，一是可能法傳系統上有民眾資料，但「數位新冠病毒健康證明」平台看不到，二是系統上也查詢不到，數位平台上也看不到，這是今上午啟用發現的狀況，衛生局也會持續跟中央反映。

而關於輔助法傳系統的MBBS，高詩琪說，初期成功發送比率低，但持續優化中，衛生局也持續跟中央反映意見做調整，現在成功發送機率越來越高，不過有民眾認為自己的採檢日跟居隔日期，跟收到的居隔單不同，這可能牽涉到居隔日期計算的基準，跟中央反映後，現在民眾大多可在一定時間內拿到正確的居隔單，系統持續優化，有一定程度減輕第一線工作人員負擔。