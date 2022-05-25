世新大學學生L在同濟大學交換，擔任樓管，協助校方幫助住宿同學，並將相關經驗拍成影片，紀錄期間生活。(取自「寸頭哥哥」抖音號/李侑珊台北傳真)

大陸防疫堅持「動態清零」政策，各地管控嚴格。有台生表示，1月底赴上海交換，迄今4個月，PCR與快篩次數已累積92次；而校方為終結校內學生確診，要求留校學子不得離開宿舍，只能在規定時間在特定區域「健步走」，更禁止叫外賣還有快遞，生活只能用苦不堪言來形容。

世新大學學生L在1月23日飛往同濟大學，展開交換生生活，未料4月上海疫情爆發，校方自此「封寢」，而他擔任樓管的工作，協助校方幫助住宿同學。他在抖音成立帳號「寸頭哥哥」，並將期間紀錄製作成影片分享。

L表示，5月中旬開始，以同濟大學來說，校方建議外地同學離校返鄉，減少學生在校園群聚。至於不願離校者，則是繼續住在宿舍隔離，強制不得離開房門。確診學生則是強制離校，另集中隔離。

L說，學校管理方式十分嚴格，住宿同學活動範圍還是只能在宿舍，校方擔心快遞物流恐將病毒帶進學校，網拍條件也被限制，只能購買急需的物品，像是配合課業使用的電子產品等，其他非迫切需要的商品或外賣食物等，一律被禁止。

至於活動部分，L指出，只能在學校不定時開放的時間在特定區域「健步走」，每批人每次最多2個小時，「這不是每天都有，不能自由行動，大家都很痛苦，天天指望解封！」

L也提到，由於校方管理沒有絲毫懈怠，以他所在的嘉定校區，5月19日開始校內已沒有同學確診，即便該區已達解封條件，但學校不願意，還是持續「封寢」管理。而最近看到上海復旦大學公布最新消息，即上海自6月1日開始要實施「三區管理」，屆時校園恐怕更加嚴格。