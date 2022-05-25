日股25日震盪整理，所幸指數下跌時都有買盤介入，跌幅才未進一步擴大。日股指數收26,677.8點，跌70.34點或0.26%。東證近乎收平，在1,876.58點，小跌1.68點或0.09%。

大和證券認為，目前沒出現能左右日股走向的任何消息，在聯準會下次會議前投資人出手謹慎，觀望態度濃厚。同時，也還沒看到什麼訊號，能降低市場對經濟成長趨緩的憂心程度。不過，日股已經跌到可用便宜價錢低接的地板價。

路透社25日調查報告，日本日經指數在過去1年上沖下洗，像是乘坐雲霄飛車一般。不過若依日經在27000來看，到2022年底時應該還有上漲至少7%空間，來到29,000點。同時，這也是元月初大盤的位置。

個股是幾家歡樂幾家愁，人力銀行業者瑞可利跌3.11%，軟體銀行跌1.71%，任天堂更是跌4.25%。不過，光學儀器製造商豪雅卻漲2.7%，第一三共製藥也漲3.12%。