大陸央視新聞報導，中國國務委員兼外長王毅25日應約與印尼外長蕾特諾通電話。雙方重點就二十國集團峇里島峰會交換意見，一致同意加強溝通協調，推動峰會取得成功。中方堅定支持印尼發揮主席國作用，排除干擾實現既定議程目標，引領G20正確方向，這也符合絕大多數G20成員和國際社會的共同期待。

王毅表示，中方堅定支持印尼辦好峇里島峰會。今年以來，中國國家主席習近平同佐科總統兩度通話，達成重要共識。全球治理進入「亞洲時刻」，印尼、泰國、柬埔寨將分別主辦重要多邊會議，中國也在籌備金磚國家領導人會晤。中方完全支持並積極呼應三方前不久發表聯合聲明，發出亞洲加強團結、共迎挑戰的一致聲音。面對動亂頻仍的國際局勢，亞洲國家應為地區乃至世界和平穩定發展發揮積極作用。

王毅說，佐科總統多次強調，二十國集團（G20）自成立之初就是經濟論壇，而非政治論壇，中方完全贊同。聯合國安理會才是討論政治安全問題的正確平台，G20則應堅持聚焦宏觀經濟政策協調的定位，履行其應有使命。中方堅定支持印尼發揮主席國作用，排除干擾實現既定議程目標，引領G20正確方向，這也符合絕大多數G20成員和國際社會的共同期待。

雙方還就烏克蘭問題交換了意見，一致呼籲國際社會應共同致力於停火止戰、恢復和談、重建和平。