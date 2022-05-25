立法院國防委員會提案國防部研究在金馬外島部署各式精準飛彈的可行性，國防部今書面報告指出，衡量武器特性、地形限制、裝備汰換及維保效益等因素，不宜部署金門、馬祖地區。報告指出，外、離島已部署小型靈活之雙聯裝刺針飛彈，後續規劃增加部署人攜式刺針飛彈，持續強化防空戰力。

就武器特性言，報告指出，這次「海空戰力提升計畫採購」籌獲裝備均具備「遠距、精準、機動」特性，除野戰防空武器系統、短程防空外，餘均可對150公里以上遠距目標實施精準打擊；如部署於金門、馬祖等外島地區，鄰近共軍東部戰區，無法有效發揮「遠距、精準、機動」武器特性。

報告指出，地形限制上，國軍各式防空飛彈採重層部署方式配置，射程均可涵蓋外、離島地區，搭配金門、馬祖現有雙聯裝刺針飛彈，可形成重層防空火網，有效防禦；考量金門、馬祖地區幅員較小，道路狹窄、地貌崎嶇，陣地選擇受限，若部署遠程飛彈無法有效發揮裝備效能。

再以裝備汰換言，報告指出，這次採購野戰防空武器系統，主要用以汰換第四作戰區老舊之檞樹飛彈系統，負責防禦沿地貌飛行或突穿中、長程防空飛彈之中共戰機、低空無人機及巡弋飛彈，具高機動性並可持續變換陣地，如部署於金門、馬祖地區將造成本島防空火力間隙。

另維保效益言，這次「海空戰力提升計畫採購」項目屬高精密武器裝備，鑑於金門、馬祖屬海島氣候，且均距離本島250公里以上，後勤維保不易，無法及時滿足作戰需求。

報告指出，考量外、離島地區地理條件，國軍已部署小型靈活之雙聯裝刺針彈，後續規劃增加部署人攜式刺針飛彈，持續強化防空戰力；本次採購各式精準飛彈部署於金門、馬祖地區，將無法滿足遠距、精準、機動」要求，充分發揮武器效能。

國防部報告強調，為肆應未來新型態防空威脅，確保重要防護目標安全，並發揮不對稱作戰效益，建構具備「遠距、精準、機動」特性之打擊能力，提列「海空戰力提升計畫採購」項目計國內自產各式精準飛彈等8項10案武器裝備，迄115年底可全數籌獲，除滿足作戰需求外，亦將對整體防衛作戰造成決定性之影響。