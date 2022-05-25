陳姓、連姓男子因同情某按摩會館張姓按摩女家境不佳，分別給了12萬、21萬，資助她房租、進修芳療課程，事後卻發現她姓葉不姓張，覺得被葉女欺騙感情，報警提告，台北地檢署認為罪嫌不足，將葉不起訴。

據了解，陳男2020年9月，到北市中山區某時尚會館按摩，由自稱姓張的按摩女子服務，陳男由於對方長相清秀，一見傾心，之後多次指名她按摩，但女方陸續以需要繳房租、想學芳療、母親生病等理由，請陳男資助共12萬元。

陳男感覺自己被欺騙感情，上網路論壇抒發心情，但文章引來連姓男子回應，2男比對女子照片，發現是同一人，連男則已資助21萬元。

陳、連2人報警提告詐欺，由陳男約女子出面，連男在旁確認身分，警方盤查發現女子其實姓蔡，不是姓張。

警方進入女子工作的會館查訪，店家表示因為疫情關係，不能再經營按摩店，改賣茶葉。

檢方認為，陳男、連男和蔡女交往期間，基於信賴與情誼，了解蔡經濟狀況後，決定出借、資助，沒有證據證明蔡女有施用詐術欺騙，依罪嫌不足等理由，不起訴蔡女。