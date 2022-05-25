25日又傳出朝鮮試射導彈的消息，不過韓股卻走出自己一條路，大盤還是收高在2,617.22點，漲11.35點或0.44%。同時，韓元走升，外資與散戶難得都站在賣方，共賣超5180億韓元。

韓國聯合參謀本部(JCS)25日表示，偵測到朝鮮首都平壤的順南地區，在短短1小時內就有3枚彈道導彈被試射出去。日本政府指出，朝鮮這次至少試射兩次飛彈，其中1枚以最高高度50公里，飛行距離約在750公里，航程中似乎能改變飛行軌跡。另1枚則是以最高高度可達550公里，飛了大概300 公里。

個股中，韓國的晶圓雙雄三星電子跌0.2%，SK海力士也跌0.5%。

傳出因車內的預束式安全帶可能在運作時會炸開，造成駕駛或乘客會被噴出的金屬或塑膠碎片所傷害，為安全起見，韓國現代汽車再次召回北美地區超過28萬輛瑕疵車輛。因此，現代汽車也下跌 0.8%。

不過，國營的韓國電力以及韓國瓦斯都走高，各上漲0.4%與0.7%。至於大煉油廠SK Innovation，也漲1.2%。

韓元與美元匯價在1,264.6價位附近，韓元升1.6元。