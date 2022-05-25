美東時間24日早上，位於德州尤瓦爾迪城（Uvalde）的羅伯小學（Robb Elementary School）傳出校園槍擊案釀21死的悲劇。而18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）的過往徹底被翻出，社群平台流出多張他穿短裙、絲襪的女裝照，也讓有心人士再次將矛頭指向「LGBTQ+」(多元性別)族群。

槍枝氾濫成災的美國因德州小學槍擊案再次掀起社群平台激烈論戰，該名西班牙裔槍手先是朝自己祖母開槍，接著前往洛伯小學（Robb Elementary School）掃射。此外，犯案前他曾在IG標記一名陌生女子，透露「準備展開行動」、「我會在11點前告訴妳」等等不明訊息，當下女子只覺得很莫名其妙也沒有多理會。

事件曝光後，一名網友就在多個社群平台曝光槍手過往女裝照，照片中的他生穿紅色長袖上衣、百褶短裙、和黑色條紋絲襪，對著鏡頭擺出婀娜多姿的姿勢，氣勢完全不輸女性。最後一張甚至刻意掀起裙擺，製造若隱若現的遐想視覺。

然而，有網友跳出來闢謠，稱圖片中的人並不是拉莫斯，是一名叫做山姆（Sam）的跨性女(即出生時是男性、自我認同是女性)，而且他根本不住在德州。儘管如此，風向始終一面倒向質疑槍手的真實性向，甚至出現極端批評「如果你演誰都不像，那也不配公平對待，跨性是病！」、「他應該是變性人…」不過也有人試圖終止謠言，「不是同一人！跨性不是罪！」也讓性別認同議題再次引起論戰。有網友認為，「我們生活在一個白人至上、納粹主義、藥物濫用種種氛圍裡，但這位少年是基督徒，我認為排除種族仇恨，推測他應該做了各式各樣整形手術。」