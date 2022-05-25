台北市長柯文哲強調，快篩陽雖然確診，但不代表就要吃抗病毒藥物。（北市府提供／游念育台北傳真）

中央流行疫情指揮中心宣布，26日起快篩陽經醫生診斷即為確診，台北市長柯文哲強調，快篩陽雖然確診，但不代表就要吃抗病毒藥物，而65歲以上或65歲以下但有癌症、糖尿病、心血管疾病，慢性肺疾或慢性肝病的病人，有症狀，都可利用北市醫院的防疫急門診，經醫師判定後符合條件的人，即可以領取口服抗病毒藥物。

柯文哲指出，PCR陽性還是要看症狀，無症狀就不用吃藥，有症狀的年輕人吃普拿疼就會好了，藥吃多了都是毒藥，不是補藥，提醒民眾抗病毒藥不是補藥，只要是藥都有副作用，建議適用條件的人再服用。

柯文哲說，明天開始防疫急門診提供65歲以上或不到65歲有很多慢性疾病的確診者，經醫生評估後可以提供抗病毒藥物，但車來速則是給65歲以下的年輕人，所以不會提供抗病毒藥物，畢竟這個藥新上市，需要醫師問診，如果每個人都問15分鐘，那車來速就變成「車來慢」，所以台北市3個車來速不會提供paxlovid等抗病毒藥物，但會提供一般症狀的藥物給輕症、無症狀者備用。

他指出，抗病毒藥物其實很複雜，要做很多評估，因為它還不是一個很先進的藥，是原型的藥，通常藥物要經過幾年，才會知道副作用，所以抗病毒藥物有很多交互作用很複雜，醫生要問15分鐘才知道怎麼開藥。

此外，柯文哲也呼籲，快篩陽性的朋友也可透過通訊診療方式，不要到一般診所傳染給別人，台北市會公布通訊診療的醫療院所，可以遠距醫療就遠距醫療，或是可以請親戚朋友拿檢體去醫院代看領藥。