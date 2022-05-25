文化部今（25）日發布文化內容策進院第二屆董監事人選，已依規定提請行政院核定，董事長由元智大學人文社會學院副教授彭俊亨兼任。文化部長李永得表示，感謝第一屆董事長丁曉菁及董監事團隊，在文策院草創初期讓團隊迅速步上軌道，為台灣國家文化品牌打下穩固的基礎，相信第二屆董監事定能持續強化投融資內容產業，助業者拓展國際市場。

李永得表示，彭俊亨曾任文化部政務次長、國家文化藝術基金會執行長，於政務次長任內主導推動文策院掛牌營運，對於文化行政、文化內容等，兼具理論與實務視野。新任董監事則涵括多元的專業領域，分別有文化科技的黃宛華、新媒體影音內容的蔡嘉駿、金融專長的邱月琴，以及科技產業的黃時中，皆具豐富市場實務經驗。

李永得表示，相信在續任、新任民間董監事的經驗傳承、專業互補，以及政府機關代表的全力支持下，文策院能持續強化本土文化內容產業的資金、創作、網絡及市場等面向，掌握產業動態趨勢，拓展國際市場版圖。

文化部表示，依《文化內容策進院設置條例》規定，文策院董事會由文化內容專業人士及相關政府代表組成，任期為三年，第二屆董監事任期將自2022年5月28日起至2025年5月27日止。

第二屆董事名單如下，包含董事長彭俊亨（新任／元智大學人文社會學院副教授）、陳珊妮（續任／知名音樂製作人、詞曲創作人）、杜奕瑾（續任／臺灣人工智慧發展基金會董事長）、黃宛華（新任／科文双融投資顧問股份有限公司暨文化科技發展聯盟執行長）、謝佩霓（續任／Aica Taiwan國際藝評人協會臺灣分會理事）、蔡嘉駿（新任／NMEA新媒體暨影視音發展協會理事長）、邱月琴（新任／第一金融控股股份有限公司董事長）；政府相關機關代表林敏聰（科技部政務次長）、呂正華（經濟部工業局局長）、楊淑玲（國家發展委員會法制協調中心參事）、徐儷文（外交部主任秘書）、林慧玲（國家通訊傳播委員會電臺與內容事務處副處長）、廖志堅（臺灣菸酒股份有限公司副總經理）、李靜慧（文化部政務次長）及徐宜君（文化部影視及流行音樂產業局局長）。

第二屆監事名單為黃時中（新任／美商Bluebird worldwide Inc.獨立董事）、毛浩吉（經濟部智慧財產局著作權組組長）及戴秀雲（文化部主計處專門委員）。