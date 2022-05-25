聯盟已進行到最精采刺激的分區冠軍賽，場上球員表現受到眾人注目，不過場外也並非靜悄悄，少數球星傳出可能離隊消息，如公牛飛人拉文(Zach LaVine)，而太陽主力中鋒艾頓(Deandre Ayton)也是其中之一，據傳他不太滿意本季在球隊的定位，《Bleacher Report》記者費斯徹則(Jake Fischer)透露了關於他的交易消息。

The early word on Deandre Ayton’s restricted free agency, Atlanta’s big offseason plans, and just how available Zach LaVine will be on the open market, at @BR_NBA: https://t.co/87lOEGS386 — Jake Fischer (@JakeLFischer) May 24, 2022

費斯徹今天爆了兩個大料，首先是公牛飛人拉文有可能前往老鷹，再來就是有關艾頓的消息，他透露太陽在今年2月評估過他的交易價值，其中包含與溜馬交易，涉及對方當時主力悍將沙波尼斯(Domantas Sabonis)，後來沙波尼斯轉到國王。報導內還說目前老鷹、活塞、拓荒者、黃蜂、馬刺都是艾頓的潛在下家。

而太陽蒙提威廉斯(Monty Williams)傳聞與艾頓之間出現問題，據稱威廉斯對艾頓在場上的專注度下降感到不滿，這也是造成他上場時間變少的原因，此外太陽高層不認為艾頓值3000萬美元，各種因素都導致他可能離開球隊。本季艾頓能為球隊貢獻17.2分10.2籃板，投籃命中率63.4%、外線36.8%、罰球74.6%。