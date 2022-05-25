聯盟已進行到最精采刺激的分區冠軍賽，場上球員表現受到眾人注目，不過場外也並非靜悄悄，少數球星傳出可能離隊消息，如公牛飛人拉文(Zach LaVine)，而太陽主力中鋒艾頓(Deandre Ayton)也是其中之一，據傳他不太滿意本季在球隊的定位，《Bleacher Report》記者費斯徹則(Jake Fischer)透露了關於他的交易消息。

費斯徹今天爆了兩個大料，首先是公牛飛人拉文有可能前往老鷹，再來就是有關艾頓的消息，他透露太陽在今年2月評估過他的交易價值，其中包含與溜馬交易，涉及對方當時主力悍將沙波尼斯(Domantas Sabonis)，後來沙波尼斯轉到國王。報導內還說目前老鷹、活塞、拓荒者、黃蜂、馬刺都是艾頓的潛在下家。

而太陽蒙提威廉斯(Monty Williams)傳聞與艾頓之間出現問題，據稱威廉斯對艾頓在場上的專注度下降感到不滿，這也是造成他上場時間變少的原因，此外太陽高層不認為艾頓值3000萬美元，各種因素都導致他可能離開球隊。本季艾頓能為球隊貢獻17.2分10.2籃板，投籃命中率63.4%、外線36.8%、罰球74.6%。

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