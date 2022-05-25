全球首富、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）多次示警少子化危機，日前更是語出驚人，斷言日本如果無法扭轉態勢，終將不復存在。馬斯克周二（24日）再度對此發出警訊，稱人口崩潰是人類文明最大的威脅，且越有錢的人，反而越不想生，還說自己是「罕見的例外」。

馬斯克日前分享一則日本人口下滑64.4萬人，生育率創下空前降幅的報導，認為日本應該做出改變，扭轉出生率低於死亡率的情勢，否則日本恐將消失，還強調這對全世界會是一個巨大的損失。

然不僅日本，馬斯克周二在推特轉貼一則美國疾病管制暨預防中心（CDC）的生育率數據，顯示去年生育率仍低於2.1的更替水平。一般而言，已開發國家總和生育率至少要達2.1，才能達到世代更替水平。

對於馬斯克頻指人們不願意生小孩，底下有留言認為，現在的大環境讓人們難以負擔育兒開銷，才導致少子化。但馬斯克反駁，他與大眾想法迥異，認為一個人越有錢，孩子就越少，「我是一個罕見的特例，但我認識的多數人都沒有孩子或只有一個」。

馬斯克不只一次表露對少子化的擔憂，頻頻喊話此事可能會危及人類文明，馬斯克接受採訪也坦言，他確實花很多時間在這上面，但幾乎不見情況好轉，「這可能是人類文明最大的危機」。

馬斯克自身育有多名子女，今年3月中旬意外曝光他與加拿大歌手前女友格萊姆斯（Grimes）的女兒，是他的第七個小孩，同時也是第一個女兒，格萊姆斯當時也透露，計畫與馬斯克生更多的小孩，顯見馬斯克對少子化的擔憂並非紙上談兵，而是身體力行。