雲縣環保局在10個鄉鎮成立14隊沼渣沼液施灌車隊，水稻的生長情形很不錯，農民反應有增加收獲量。（雲林縣環保局提供）

雲林縣畜牧場多達1248場，每年排放1208萬公噸畜牧廢水，環保局自2015年起推動沼渣沼液再利用、農業事業廢棄物再利用等方案，到今年有545家參加，不過減量僅17.59％，主因是找不到大面積農地使用，近年尋求台糖地澆灌稍提高用途，環保局盼台糖公司能再擴大利用。

1248場畜牧場以養豬場為大宗，其中311場參加沼渣沼液農地肥分使用計畫可減少6.46％廢水排放、60場參加農業廢棄物個案再利用計畫可減少2.68％廢水排放、174家參加畜牧廢水符合放流水標準資源再利用計畫可減少8.45％廢水排放。

雲林縣議員李明哲質詢，3項減廢計畫多達545家參與，占全縣畜牧場42.8％，但僅減畜牧廢水212.83萬公噸占總量1208.5萬公噸僅17.59％，環保局長張喬維表示，發酵後的沼渣沼液需要農地澆灌，目前施灌面積1400公頃，還需找更多農田合作。

張喬維表示，目前加入計畫者以中小型場畜牧場為多，去年尋求台糖公司協助提供大面積土地澆灌，中型場得以加入計畫中，麥寮鄉還有多場大型養豬場也在等待有需要澆灌的農田。

張喬維表示，除了沼渣沼液再利用計畫需要農田配合，沼氣厭氧發酵發電完畢後的肥料也需要去處，盼台糖地多多愛用。

沼渣沼液可取代化學肥料，雲縣環保局已在10個鄉鎮成立14隊施灌車隊，小麥、芋頭、花生、水稻、玉米、甘蔗、蔬菜、蒜頭的施灌效果都不錯，作物成長良好，有些甚至提高不少收貨量。

環保局表示，目前持續媒合台糖公司提供土地，願以每年持續減量畜牧廢水放3％的進度努力。