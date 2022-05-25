台南市政府勞工局下周六上午9時至12時，將在善化文康育樂中心「台南呷頭路」就業暨暑期工讀徵才活動。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

隨著暑假到來，因應青年暑期打工及產業缺工需求，台南市政府勞工局6月4日上午將在善化區文康育樂中心，首次辦理私部門的暑期工讀招募，提供308個暑期工讀及兼職機會，讓在學青年能實際參與職場工作，提早累積工作資歷，促進就業。

台南市政府勞工局職訓就服中心表示，以往只有辦台南市政府公部門的暑期工讀徵才活動，由各局處派員在會場設攤，給有興趣想到市府工讀的市民朋友，前來投遞履歷或面試，去年原本規畫還要再辦一場私部門暑期徵才，但無奈碰上疫情升溫，防疫警戒升三級，只能把活動取消。

為協助廠商求才及民眾求職，市府勞工局下周六上午9時至12時，將在善化文康育樂中心「台南呷頭路」就業暨暑期工讀徵才活動，邀請私人企業提供308個暑期工讀及兼職職缺，涵蓋科技業、傳產及服務業；此外，還提供998個全職工作機會，當天將有14家廠商進駐設攤、10家廠商代徵。

「即使疫情下，仍一樣缺工」市府勞工局職訓就服中心提到，去年因疫情取消的私部門暑期工讀徵才活動，擬提供的職缺大約100多個，而今年廠商提供的工讀及兼職職缺共308個，未受疫情影響而減少，另外公部門的暑期工讀徵才活動，也預計6月舉辦，想工讀、求職的民眾可以持續鎖定最新訊息。

市府勞工局長王鑫基補充，求職者也可透過「台南工作好找」APP，系統每天持續更新職缺，獲得最即時的就業資訊，而相關徵才活動訊息，民眾也可上台南市政府勞工局職訓就服中心官網查詢。