台北市兒童BNT疫苗明天開始在校園開放接種，台北市副市長蔡炳坤表示，明天起至6月3日，醫療院所會開始進入北市158所學校施打，感謝每所學校以及醫療院所充分合作，因莫德納已經有經驗，家長不用擔心，每天多少學校接種都會列出來，接種期程會公布在教育局網站。

蔡炳坤說，另外也有協調16家醫院開設兒童BNT特別門診，5月30日起開始接種，加上昨天預約7000多劑在診所施打，台北市以最快、最完整的方式，讓兒童BNT全部接種完畢。