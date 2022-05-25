美國24歲話題女王凱莉珍娜（Kylie Jenner），因經常在網路上不吝嗇的分享火辣好身材，與前衛又大膽的穿搭風格，而受到大批粉絲的喜愛。日前才剛誕下第二個孩子，沒休息多久就積極出門工作，顯然想將孕期堆積的工作全部完成，近期她投入拍攝宣傳自創品牌，身上僅穿一件編織的衣服，底下一片肉色，引起網友熱議。

美國名媛卡戴珊家族中的小妹凱莉珍娜，身材姣好，她與饒舌歌手崔維斯史考特（Travis Scott）今年2月生下第二胎兒子，生產後凱莉珍娜身體狀況良好，很快就繼續投入工作，展現超強事業心。她近日宣傳自己創立的護膚品牌Kylie Skin，配文寫下「我迫不及待地想和你們分享這些……有些是我最喜歡的香味配方。希望你們喜歡」。

照片中凱莉珍娜將頭髮綁成辮子，她穿著紫色的編織裝，不過由於凱莉珍娜上圍傲人，將衣服撐大後，縫隙被擴大讓粉絲隱約可窺見她的飽滿美胸，可以看出凱莉珍娜在該衣服底下沒有穿任何衣物，她手上還拿著一個起泡的沐浴球，沾濕大腿邊緣，仔細看還能發現凱莉珍娜的衣服中間濕了一塊，她閉眼歪著頭，神情十分享受。

WE’RE LIVE WITH ALL NEW LAVENDER PRODUCTS AT https://t.co/DbSy7Ahhza! i couldn’t wait to share these with you guys.. some of my favorite formulas in the most beautiful scent. i hope you enjoy 🤍 @kylieskin pic.twitter.com/cfT46eQMgs — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 23, 2022

許多粉絲看到照片後直呼：「太辣了」、「令人驚嘆」，該照片獲得了559萬個讚，可見凱莉珍娜的龐大粉絲數。而近日美國發生了校園槍擊案，身為家長的凱莉珍娜也發表難過心聲「又一起毀滅性的學校槍擊案件，為那些受害者的家庭感到心碎」。

my beautiful lavender collection launches TODAY at 3pm on https://t.co/89BTVDUFxc 🤍 @kylieskin pic.twitter.com/eFT3gcPYUe — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 23, 2022