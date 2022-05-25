雲林縣麥寮鄉「濁水溪生態園區」，打造生態通道讓斑龜平安歸。（吳明宜提供／張朝欣雲林傳真）

水利署第4河川局目前在雲林縣麥寮鄉濁水溪南岸進行生態園區工程，發現區內有不少斑龜，為避免斑龜過馬路時遭人車干擾、碾壓，特別打造2條生態通道，4河局25日表示斑龜會從池塘、溪流爬至防風林繁育後代，為確保斑龜生態永續，有必要藉由生態通道、人工巡邏加強保護。

第4河川局為改善濁水溪揚塵情況，陸續完成濁水溪旁20公頃沙丘治理、麥寮鄉許厝段200公頃大沙洲綠覆蓋，已逐步將沙地變成公園綠地，讓民眾擺脫「吃飯攪沙」惡夢，為延續並擴大揚塵防制與綠美化成果，河川局進一步推出「濁水溪南岸生態園區」工程，將公園升級為生態園區。

4河川副局長張朝恭表示，濁水溪南岸、出海口生態豐富，至少有200種候鳥與本土鳥類，包括農委會公告保育類鳥類黑面琵鷺、灰面鵟鷹、赤腹鷹、日本松雀鷹等10餘種，其中還記錄到珍貴稀有、瀕臨絕種的草鴞與青頭潛鴨，已成為鳥類的天堂。

張朝恭說，最近生態園區進行整地時，發現廢棄魚塭形成的池塘、濁水溪旁有不少斑龜，斑龜前往防風林棲息繁衍時，須經過固化土步道，有可能會被行經人車干擾、碾壓，因此特別設置2條生態通道，讓斑龜可以從步道下方通過，幫助斑龜在此生生不息，永續繁衍。

麥寮鄉麥仔簝文化協會負責人吳明宜指出，「濁水溪南岸生態園區」規畫面積達2000公頃，目前進行第1期工程，已完成約6成，預計年底可完工，日後還有2、3期。生態園區結合地方民眾進行公共參與，以生態、減碳為目標，未來將成為符合聯合國SDGs示範點，吸引企業資助獲得碳稅減免。