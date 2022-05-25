屏縣府出版二峰圳繪本，以原民角度記錄台日合力打造這百年偉大水圳過程。（林和生攝）

1922年日本工程師鳥居信平打造二峰圳灌溉屏東平原，走過一世紀，潺潺流水持續為現代水利工程帶來新思維。（屏縣府提供／林和生屏東傳真）

1922年日本工程師鳥居信平打造二峰圳灌溉屏東平原，走過一世紀，潺潺流水持續為現代水利工程帶來新思維，屏東縣政府6月起將舉辦百年紀念系列活動，同時邀請鳥居信平孫子日本東京大學名譽教授鳥居徹來台，見證這條牽起台日百年情誼的偉大水圳。

二峰圳不只有灌溉功能，更兼具歷史、文化、產業經濟等多重意義，屏東縣長潘孟安表示，屏東過去有糖都之稱，屏東平原種植大片甘蔗田，當年鳥居信平創新使用伏流水，以清澈水質灌溉一方土地，孕育出屏東產業聚落及歷史人文。

近年屏縣府更師法二峰圳，打造「地下水庫」及地方伏流水工程，讓水資源能夠永續發展，輔助民生與產業發展。

屏縣府文化處長吳明榮指出，二峰圳對農業灌溉與民生用水有極大貢獻，更是人類與自然共生典範，縣府已於2008年依據「文化資產保存法」登錄為文化景觀，表彰這座集水廊道的歷史意義及重要性。

研考處長黃國榮也表示，為迎接二峰圳百年紀念，縣府6月10日上午將在台灣製糖株式會社遺留在萬隆農場唯一建物「鳥居信平辦公場所」，展出「二峰伏流水屏東FLOW」百年特展；搭配原民畫家以族人參與與分工合作，打造百年偉大水利工程為背景的繪本，帶領民眾坐上時光機，感受二峰圳與鳥居信平的故事。

6月11日則選在大潮州地下補注湖監控中心舉行國際研討會，將邀請鳥居徹、著作「二峰圳－台日水的牽絆」日本著名文學作家平野久美子、荷蘭籍水利專家Arjen de Vries及美國專家Sam Stowe等國際人士，與台灣重要土木、水利學者一起同場討論、激盪火花。