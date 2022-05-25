中租-KY(5871)公布2022年4月自結合併營收68.91億元，月減5.8％、年增19.13％，歸屬母公司稅後淨利22.45億元，雖月減達22.97％、仍年增達25.76％，每股盈餘（EPS）1.55元，全數改寫歷史次高。

合計中租-KY前4月自結合併營收268.17億元、年增達18.96％，歸屬母公司稅後淨利94.15億元、年增達39.37％，每股盈餘6.49元，全數續創同期新高。

中租-KY表示，4月獲利較3月明顯下滑，主因3月業外中國大陸認列稅務利益、墊高比較基期所致。觀察前4月各地區營運狀況，台灣獲利年增26％，中國大陸獲利年增22％，東協獲利年增33％。

中租-KY先前法說時表示，雖然中國大陸業務受封控防疫影響，但目前狀況維持穩定，4月新增延滯金額亦與3月相當，全年放款成長15％目標暫未調整。台灣及東協放款亦分別維持成長15％、15～20％目標不變。

至於升息環境對中租利差影響，中租-KY表示，承作案件向客戶收取租金大部分為固定，營運資金則大多來自銀行聯貸等短期借款，會反映利率敏感性。內部預估，央行利率每升息1碼，對整體獲利影響1年為約2億元，仍在可容許範圍內。

展望2022年，中租-KY董事長陳鳳龍表示，面對經濟成長放緩，將採取產品差異化、在地化2項既定經營策略，深耕跨國市場。產品在地化方面，將從點、線、面，快速服務客戶，並串聯上下游產業鏈，帶動企業成長動能。

中租-KY今年預計在中國大陸既有的武漢、無錫、福州、青島等4處增加服務網點，東協市場則評估增設多個辦事處，包括泰國北柳府，越南義安、河靜、平定、慶和，馬來西亞的瓜拉登嘉樓、沙巴、沙勞越等，累計海內外服務據點逾124處。

產品差異化方面，中租-KY將透過差異化發掘利基市場，並專注經營、做到最大，再集結各利基市場創造出經濟效益，如同中小企業融資、小車、卡車、飛機、船舶、消費融資、漁業融資，再到太陽能電廠融資與投資，均是從既有服務中持續演進做精、做深、做大。