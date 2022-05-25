中國外交部發言人汪文斌25日主持例行記者會。針對美國已經正式宣布啟動「印太經濟架構」。美方高官稱，「架構」將成為美國加強與印太國家經濟聯繫的重要平台，為地區提供中國以外的替代選項，成員國將成為美國更加可靠的夥伴。汪文斌對此表示，「印太經濟架構」是擾亂地區合作的設計，是脅迫地區國家的工具。現在美方提出「印太經濟架構」，只不過是服務自身利益，另起爐灶。

汪文斌指出，美方聲稱要通過「印太經濟架構」確保美在21世紀的競爭中勝出，這充分說明這個「架構」首先是為美國經濟服務的。這些年美國一直缺席亞太經濟合作，退出《跨太平洋夥伴協定》（TPP），不參加《跨太平洋全面進步夥伴協定》（CPTPP）和《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），也完全是從美國自身利益考慮的，合之則用，不合則棄。

「現在美方提出的『印太經濟架構』，只不過是服務自身利益，另起爐灶。」汪文斌指出，這個「架構」同時是為推進美國地緣戰略服務的。「架構」打著合作之名，行排他之實，企圖建立美國主導的貿易規則，重組產業鏈體系，讓地區國家與中國經濟「脫鉤」。美國商務部長公開講，「架構」標誌著美重塑地區經濟的領導力，為地區國家提供替代中國方案的重要轉捩點。很多地區國家對此感到擔憂，認為同中國「脫鉤」會付出很大代價。大家會看清楚，「印太經濟架構」是擾亂地區合作的設計，是脅迫地區國家的工具。「架構」雖包括不少地區國家，但「架構」內容並不關心地區國家的發展水準和實際需要，沒有關稅豁免、市場准入等安排，而是強迫各國接受美國所謂的「高標準」。

「我們不禁要問，其他參與方的利益何在？」汪文斌反問道，如果「架構」不能真正有利於促進地區國家的共同發展，將註定走不遠。亞太地區是和平發展的高地，不應成為地緣博弈的棋局。真正有利於地區發展的任何倡議，還是應當符合開放包容，互利共贏的原則，而不是人為設障、築牆，製造分裂對抗，這也是地區國家的普遍訴求。中方願同地區國家一道踐行真正的多邊主義，構建開放型地區經濟，共同建設美好的亞太家園。