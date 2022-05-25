韓劇《Shooting Stars流星》笑料十足，主演群更是顏值超高，飾演公司聘用律師「都秀赫」的李正信近日接受台媒聯訪，劇中都秀赫辦事快速俐落、嚴守原則，李正信也坦言自己的個性比較急躁，所以一直努力嘗試放鬆，當然也很遵守規則，但不喜歡迂腐陳舊的規則，認為和角色的相似度只有一半，更這樣形容「如果說秀赫是徹頭徹尾挑剔的小貓，那我不是貓科，更像小狗，我雖然在工作上處理得很徹底迅速，但我平時喜歡和人在一起」。

李正信為呈現出律師的犀利感，「不讓自己發胖，一直努力堅持運動，晚餐也調整了食譜，以輕食為主」，劇中也能看到他多個帥氣西裝造型。接著提到自己20歲就出道當藝人，其實並不清楚朝九晚五工作的辛苦程度，所以這次演戲時有點苦惱，更敬佩地表示「一直生活在不規律中的我，覺得遵守這種上下班生活的人真的很了不起」。而他曾在《Voice 2》中客串演出殺人不眨眼的大魔王，提及之後想挑戰的角色類型，李正信覺得當時演得還不夠過癮，想再次演出殺人魔的角色。

李正信在《流星》中直球向李聖經告白。（愛奇藝國際站提供）

該劇主要講述大明星與宣傳部職員的故事，讓偶像團體「CNBLUE」的出身李正信也相當有共鳴，看到劇中新人演員們在宿舍聊天的畫面，也勾起不少練習生時期的回憶，他透露自己不曾和經紀人起衝突，還說「我可以自信地告訴大家，成員們都是守善行事的人」，很少讓經紀人操心，但不忘自爆會和隊友敏赫有過「可愛的小爭吵」。接著聊到與私下的有趣互動，他表示「我們喜歡會互相開玩笑，也會為對方加油，這次成員有故意把我出現的場面截圖發在群組取笑我，但我也笑笑就過了。」

李正信私下與「CNBLUE」相愛相殺。（摘自官方臉書）

而疫情前「CNBLUE」曾多次來台開唱，李正信直呼多年未見，非常想念台灣粉絲，「台灣一直是帶給我正能量的好地方，希望能早日和成員們一起在台灣開演唱會」，還反問不知台灣粉絲是否也和自己一樣期待著下次的見面，更分享很喜歡吃鼎泰豐的小籠包，「在韓國經常點外送來吃，有機會想去台北總店嚐嚐」。《Shooting Stars流星》每週六、日上午在愛奇藝國際站上線。