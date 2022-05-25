香港53歲女星翁虹當年頂著亞洲小姐冠軍光環出道，在許多影視作品中有亮眼表現，像是《與龍共舞》、《狗蛋大兵》和《天生絕配》等，讓觀眾留下深刻印象；翁虹和先生結婚15年育有一個寶貝女兒劉蒔，繼承媽媽女神基因，美到被拱出道，近日劉蒔曬多張古裝美照，翁虹一段話讓粉絲更期待母女有望合作。

翁虹今年初分享一家三口寫真照，慶祝和先生劉冠廷結婚15周年，當時14歲女兒劉蒔遺傳她的美貌，驚豔眾人，不僅漂亮又有氣質，美到讓粉絲敲碗問何時出道；劉蒔昨（24日）上傳翁虹帶她去大陸橫店拍的古裝寫真，空靈模樣完全是古典美人，再度美暈一片網友。

近日劉蒔曬多張古裝美照，翁虹一段話讓粉絲更期待母女有望合作。(圖/ 摘自Crystal劉蒔微博)

劉蒔在微博曬照後也說出自己拍攝心得，「感受到了當演員的不容易」，她發現原來在這麼冷的天氣拍寫真那麼辛苦，何況是演員得拍一整天戲；而劉蒔本來覺得自己不適合古裝，但寫真成果比想像中好很多，讓她雀躍地表示，「我還滿喜歡穿古裝的！希望之後還有機會穿古裝」。

而許多網友認為劉蒔的美貌不輸媽媽翁虹當年，都很好奇她會不會跟隨媽媽腳步踏入演藝圈；翁虹本人則在微博轉發女兒的古裝美照，驚喜地說，「這次的古風造型也讓我眼前一亮，比想像中的好」，更補充表示，「你在陰冷的天氣只拍了一組寫真就深有感悟，媽媽覺得很欣慰！因為只有深刻體會才能真正明白每個行業需要不斷的努力」。

母女隔空深情對話，也讓網友不免認為翁虹預計會准許劉蒔出道，讓許多人更期待有朝一日能看見母女同台合作。