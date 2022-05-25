國民黨桃園市長參選人張善政昨原欲拜會桃園市議會議長邱奕勝爭取支持，因聯繫不周破局。張下午兩度到市議會請服務台轉送邱端午賀禮與卡片，但經通報後，遭邱辦婉拒，連卡片都不收，只透過警衛祝張「端午節快樂」，讓張難掩失落。

為整合桃園市藍營基層，張善政下午至桃園拜會立委萬美玲與魯明哲，親送自栽茶樹祝賀端午節後，隨即轉赴桃園市議會，要送邱奕勝同款賀禮與親筆賀節卡。

但到市議會後，因張善政電話中，就請幕僚送至服務台，盼請服務台轉送邱奕勝辦公室。但幕僚將茶樹送到服務台後，駐衛警問「請問你是哪裡？」，該幕僚僅低調表示是「善科基金會」，要駐衛警自己看袋子裏有卡片，就轉身離開。

駐衛警隨即衝出議會冒大雨追上正要回到張善政座車的張幕僚，並將賀禮塞回張善政座車，張當時就坐在該幕僚右手邊，座車隨即關上大門，尷尬離開。

之後，張善政索性請座車折返，親自將茶樹小禮物送到市議會服務台，詢問駐衛警「有東西要轉給議長方便嗎？」駐衛警請示後回覆，「議長是說不用那麼客氣」。張再說，這是他自己種的，不是買的。駐衛警仍堅持，沒有要收，不好意思。

張善政隨即表示，那這樣沒關係，但他有寫一個端午賀卡，麻煩轉給議長。駐衛警請示後再回覆，議長辦公室說「謝謝你，端午節快樂」。張詢問，「卡片都不收」？駐衛警回應，「對，卡片都不收」。張致謝後隨即表達風度離開。

張善政受訪時表示，因為議長已經說會主動來約時間，他就不強求邱今天一定要見他，只是今天剛好他拜會萬美玲，送了在花蓮種的茶樹給大家，想說既然到桃園，過議會門而不入是失禮的，就把這小禮物也帶過來。

張善政說，原本想說，沒有見到邱奕勝沒關係，就是把禮物留下來，但如果他們（指邱奕勝辦公室）這麼有顧慮的話也沒關係，就把小禮物與卡片帶回去，有機會再當面贈送，但祝邱奕勝端午節快樂的心不變。

至於為何第一時間未親送，張善政解釋，因為當時在講電話，才請幕僚代送至服務台，後來幕僚沒送成功，他電話講完了，就親自送去。而就卡片內容，張說，既然邱奕勝沒有收，他就不用多講了。