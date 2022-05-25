桃園25日新增1萬355例本土確診個案，市長鄭文燦主持會議說明疫情概況。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園25日新增1萬355例本土確診個案，市長鄭文燦表示，經衛生局分析目前桃園仍處於高峰期，預判還會維持一段時間。許多家長關注國、高中3年級已採取遠距至暑假，是否會直接放假？鄭回應，將併同遠距教學是否延長一起研議。

鄭文燦表示，考量學校防疫安全，這周採取遠距教學，視疫情變化每周滾動式檢討是否繼續延長停課1周，預計周四、周五會公布下周是否持續停課1周。

媒體問及桃園市國、高中3年級學生採取遠距教學至暑假，是否明天會宣布直接放暑假？鄭文燦說，國、高中3年級學生已經都不用到學校，至於要不要提早放暑假，這部分會併同遠距教學是否延長一同研議。

鄭文燦提及，中央公布26日起施行快篩陽性、經醫師判定可通報為確診，市內12個社區採檢站將轉型為社區醫療站，另有201家診所、28家醫院參與，將由醫師判斷快篩陽性患者是否還需進一步做PCR採檢及投藥，投藥的部分還分為開立緩解藥物或抗病毒藥物，信任第一線醫師的判斷。

鄭文燦指出，民眾不斷反應接觸者收不到電子居隔通知書，8日後居隔者的資料有超過13萬筆，資料都齊全已上傳至中央系統，民眾可利用桃園市民卡官方LINE帳號自行下載，昨天早上10點開放申請，截至目前為止已有4529人申請，使用狀況都非常順暢。

鄭文燦說，8日前居隔者的資料因不完備，還需要專人打電話核對資料，目前已完成7成多，陸續會把資料檢核正確後上傳至中央系統，屆時就能介接到桃園市民卡官方LINE帳號，民眾也能自行下載。