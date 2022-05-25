男女床笫之事，若讓第三者知道，真的很讓人崩潰！有正妹在網上分享男友與友人大聊另一半「走後門」的對話，她驚見誇張對話內容，不僅教男友如何說服女生嘗試「走後門」，對方還自滿分享另一半「會自己要求」，求證男友卻被回覆「只是和兄弟間的嘴砲而已」。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，並上傳1張Line對話圖片，她表示看到男友與友人Line對話內容，而對話內容是分享「走另一半後門」的心得，她提到男友已經向她下跪道歉，但也表示這是兄弟之間的嘴砲，也不會這樣對待她，只是想要「嘴贏」朋友而已。

正妹發現男友和友人大聊「走後門」，讓她看傻眼，男友竟稱「只是兄弟間嘴砲而已」。（翻攝自Dcard）

從原PO上傳的圖片中可見，對方直接指稱原PO「不能走後門？」，還教原PO男友可以「拿玩具」試試，還笑說保證以後自己來，並且對方還自滿的分享另一半「會自己要求」，甚至還指出若原PO不願意，建議原PO男友可以分手了。

文章一出，網友見誇張對話紛紛留言表示「不管是不是打嘴砲而已，這種行為就是不夠尊重妳」、「分手啊！讓他知道交錯朋友的後果」、「分！沒啥好說的」、「下次他朋友就會好心介紹妹子給他」、「講話這麼粗俗沒尊重另一半的」、「下流，根本沒在尊重另一半的」。