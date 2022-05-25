因疲弱的製造業和房市數據，讓華爾街股市隔夜搖搖欲墜。然而亞洲主要股市周三上揚，大陸股市也揚升，為港股帶來支撐。

周三香港恆生指數收漲59.17點或0.29%，為20171.27點，結束了周二的暴跌。國企股(H股)升15.42點或0.22%，為6898.56點。

騰訊和阿里巴巴逆勢分別下跌1.2%和1.5%。阿里巴巴預計週四公布財報，分析師預計國際業務將放緩，中國防疫也可能加劇和放大中國消費者低迷的趨勢。

大宗商品相關股票上升，黃金股升2.3%，油氣股升1.5%。

煤炭股升0.95%，易大宗升逾5%，蒙古能源升近5%。

汽車股升0.85%。長城汽車升11%，吉利汽車升4.5%，廣汽升3%。

大摩預估，雖然新能源車是未來重點，但傳統汽車購置稅的預計降低，會帶來成長動力，提高銷量也會提高汽車產業獲利能力。預計其它如吉利汽車也會受惠。

快手上漲5.4%，報66.75港元；快手公布第一季財報，營收年增23.8%，虧損也減少。