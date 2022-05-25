根據路透社在過去兩周對43名華爾街策略師所做的調查，其預測中值顯示分析師預估今年底標普500指數將收於4,400點，與本周一的收盤點位相比仍有10.7%的上漲空間。

惟部分分析師警告，由於高漲的通膨和激進的升息可能抑制經濟增長，並讓投資人感到不安，市場將不可避免地陷入動盪。

儘管這些策略師們認為今年底美股行情可望比現在好，但在經歷近來市場大跌後，他們也下修了年線預測。本月早些時候，瑞士信貸證券預估標普500指數今年將收在4,900點，低於先前預估的5,200點。

自今年初以來，標普500指數已經下跌逾16%，而烏克蘭戰爭和中國硬封城的清零防疫政策，進一步加劇市場的不安情緒。

上周標普500指數險些就要跌入熊市，也就是較今年1月3日創下的歷史收盤高點下跌20%。一旦標普500指數符合這個技術性的定義，將是自2020年新冠疫情導致全球股市崩跌以來第二度打入熊市。

近來拖累市場走跌的那斯達克指數，目前則已較2021年11月創下的歷史收盤高點下跌近30%。

根據路透社調查，略為多一些的策略師認為未來幾個月市場的波動性可能增加，而非減少。有「華爾街恐慌指標」之稱的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）周二上漲3.69%，收在29.53點，遠高於其長期中值（近18）。

富國銀行投資研究所全球市場策略主管Paul Christopher表示，市場正試圖判定美國經濟是否會在今年晚些時候陷入衰退。通膨和聯準會使經濟面臨的壓力持續升高，到今年底，通膨將從目前的位置回落，這個方向將很明確。

富國銀行預估標普500指數今年將收在4,300點。

聯準會此前已表示將持續升息，直到通膨獲得控制。

Ameriprise Financial全球市場策略師Anthony Saglimbene表示，上周美國主要零售商發布的財報非常具有指標性，雖然你擁有強大的消費者，但現在他們正在改變購物習慣。

Saglimbene和其他策略師均認為考量通膨和利率前景，華爾街對今年企業獲利增長的預測仍然過於樂觀。

根據Refinitiv出具的IBES數據，標普500指數成分股2022年全年獲利估將成長9.3%，這個最新預測甚至高於4月初預估的成長8.8%。

此外，自年初以來美股估值已經下滑，策略師表示，這使得一些跌深的族群開始變得有吸引力。根據Refinitiv數據，標普500指數12個月預期本益比已經從去年12月底的22.1倍跌至16.6，接近約為16倍的長期均值。

此外，受訪策略師預估道瓊工業指數今年將收在34,500點，與本周一的收盤點位相比仍有8.2%的上漲空間。