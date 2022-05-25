5G時代帶動O-RAN(OPEN RAN)商機，其可以建立橫跨4G與5G的多重連線，台揚（2314）今年主要營收成長動能將來自於O-RAN產品，下半年效應將可望明顯浮現。

台揚2022年主要營收成長動能將來自於O-RAN產品，據悉，目前已與23間電信商進行測試中，較2021年之20間有所增加，而接洽中的DU供應商則有8間。美系電信客戶Beta測試時程遞延，預計拉斯維加斯試點將如期於第二季進行，但其他城市將延後至第三季。

O-RAN主要是提供大小型基站通用的基礎軟體架構，建立橫跨4G與5G的多重連線，且配置小型基站，目的在降低資本支出，透過軟體調整因應各種行動通訊服務，將系統放在雲端上。以全球案例來說，樂天電信就是全球第一個O-RAN的行動寬頻網路營運商，樂天建置的5G專網，初期先降低硬體設備採購成本30%，最終更希望維護成本可降低70%，台系也有多家網通廠積極爭取商機。

低軌道衛星方面，台揚2022年仍是小量為主，主要瞄準用戶端設備及低軌衛星收發機等產品，預期2023年會有較明顯之營收貢獻。

另外，針對近期疫情，因上海封城影響部分出貨，而台灣因產線之外勞比例較高且染疫，亦對產能造成影響，預計零組件短缺仍需時間緩解。

台揚第一季營收達9.34億元，季增加1.1%、年減少6.7%。產品組合為VSAT(小型衛星地面終端設備)占比26%、Mobile占比34%、LNB(低雜訊降頻器)占比19%，其他產品則為1%。台揚第一季VSAT產品線營收比重雖較去年第四季下滑，但其中高毛利率產品有所增加，另外在部分NRE(委託設計)收入助益之下，整體毛利率較去年第四季的9.4%回升至11.8%。