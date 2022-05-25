國民黨今天提名徵召黨籍立委蔣萬安投入今年底台北市長選戰，立委許淑華競選南投縣縣長、前立委謝國樑參選基隆市市長；民進黨內人士表示，蔣萬安不太擅長創造議題、帶動話題，可能很難當國民黨的領頭羊。

至於民進黨，黨內人士表示，民進黨是執政黨，還是以防疫為重，把防疫做好，是目前重中之重的事。

黨內人士表示，國民黨今天提名蔣萬安、許淑華、謝國樑等人，真正急的是國民黨主席朱立倫本人，因為朱下禮拜要出國，這樣的提名節奏是朱立倫個人的節奏，不是國民黨的節奏，這對國民黨來說不一定是好的提名節奏。

他認為，昨天台灣民意基金會做的民調，國民黨政黨支持度連續幾個月都低迷，且都在15％以下，這個月更是只有14％，是2016年以來第三低，顯然防疫過程民黨沒有得到社會支持，現在提名可不可以達到效果，有待觀察。

提到蔣萬安，黨內人士分析，國民黨基本盤已經長期低迷，如果蔣萬安沒辦法拉抬、改變這樣的氣氛，對年底選舉還是不利。

他說，北市是受民眾黨影響相對大的縣市，目前台北市副市長黃珊珊有「類指揮官」的防疫角色，在聲量上相當被重視，蔣萬安在防疫上並沒有特殊角色，要怎麼逆轉是很大的課題。

他也提到，對於地方與中央防疫，民進黨有在做，看起來有化解一些問題及壓力，總統昨天去北榮跟黃珊珊，傳達中央地方在防疫不是能合作，不會因選舉而對立，選務上，國民黨提名是朱立倫個人問題，不見得對國民黨比較好。

該人士認為，過去可能會認為台北市是火車頭，蔣萬安蔣萬安目前民黨高於國民黨，但不太擅長創造議題、帶動話題，可能很難當國民黨的領頭羊，反而桃園可能變國民黨比較關心的領頭羊，這是蔣萬安未來很大的一個課題。如果蔣萬安沒辦法在這段時間跟黃珊珊做市場區隔，那可能沒辦法帶動選戰議題。