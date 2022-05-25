台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT）

有專家認為再過1、2周達群體免疫，也有人說9月才能過正常生活。台北市長柯文哲25日表示，疫情會拖多久和政府控制有關，如果要抱怨的話，就是中央對大戰略沒有講清楚、說明白、很隱誨，有時候要猜，但也沒什麼好猜，看日本、上海、韓國、香港、新加坡、越南前例擺前面，台灣要走哪一條路，或發展台灣模式想一想大概就做得出來。

柯文哲指出，他不必當印度神童、台灣神童，疫情會拖多久和政府控制有關，疫情爬太快時，幾周前推出線上教學就是有意在踩煞車，不然每天就5萬、10萬確診。

他提到，這2年多來，這是台灣民主勝利，跟市民講清楚現在狀況、政府建議是什麼就會乖乖去做，公民素質也夠會自動調整，確診數維持在1萬例，估計再2個月就解封，但也有變化，不能聽到這樣就很高興脫口罩去開趴踢，下周又看到爆發，但市民也不會這樣做。

柯文哲強調，只要資料公開透明，把政府戰略講清楚，大家就會跟著做，如果有抱怨的話，就是中央對大戰略沒有講清楚、說明白、很隱誨，有時候要猜，但也沒什麼好猜，看日本、上海、韓國、香港、新加坡、越南前例擺前面，台灣要走哪一條路，或發展台灣模式想一想大概就做得出來。

他說，首都生活圈目前疫情狀況大概就這樣，醫療量能撐得住就維持現狀，確診案例若少可適度放寬一點，按這速度，2個月台灣就解封。