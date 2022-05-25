習近平會見聯合國人權事務高專巴舍萊籲尊重各國人權發展道路。（中國外交部）

中國國家主席習近平25日在北京以視訊方式會見正在訪中的聯合國人權事務高級專員巴舍萊。強調當前最重要的是做好：堅持以人民為中心、尊重各國人權發展道路、統籌兼顧各類人權、加強全球人權治理等四件事。巴舍萊表示，聯合國高專辦願與中方加強溝通，探討合作，為促進全球人權事業進步作出共同努力。

中國外交部消息，習近平對巴舍萊到訪表示歡迎，並結合中國歷史和文化，深入闡述了事關中國人權事業發展的重大問題，表明了中國致力於全方位維護和保障人權的原則立場。習近平指出，人權保障沒有最好，只有更好。中方願意在平等和相互尊重基礎上，同各方積極開展人權對話和合作，擴大共識、減少分歧、相互借鑒、共同進步，共同推進國際人權事業，造福各國人民。當前，最重要的是做好四件事。

一是堅持以人民為中心。要把人民利益作為出發點和落腳點，不斷解決好人民最關心最直接最現實的利益問題，努力讓人民過上幸福生活，這才是最大的人權。一國人權狀況好不好，關鍵看本國人民利益是否得到維護，人民的獲得感、幸福感、安全感是否得到增強，這是檢驗一國人權狀況的最重要標準。要讓人民真正當家作主，成為人權事業發展的主要參與者、促進者、受益者。

二是尊重各國人權發展道路。人權是歷史的、具體的、現實的，各國國情不同，歷史文化、社會制度、經濟社會發展水準存在差異，必須也只能從本國實際和人民需求出發，探索適合自己的人權發展道路。脫離實際、全盤照搬別國制度模式，不僅會水土不服，而且會帶來災難性後果，最終受害的還是廣大人民群眾。這方面的例子很多，要引以為戒。

三是統籌兼顧各類人權。人權內涵是全面的、豐富的，必須綜合施策，系統推進。對於開發中國家來說，生存權、發展權是首要人權。要努力實現更高品質、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展，為人權事業發展提供堅強保障。

四是加強全球人權治理。促進和保護人權是全人類的事業，需要大家共同努力。在人權問題上不存在十全十美的「理想國」，不需要對別國頤指氣使的「教師爺」，更不能把人權問題政治化、工具化，搞雙重標準，以人權為藉口干涉別國內政。要恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，弘揚全人類共同價值，推動全球人權治理朝著更加公平公正合理包容的方向發展。中方將繼續支持聯合國為促進國際人權事業作出積極努力。

巴舍萊表示，這是17年來聯合國人權高專首次訪中，她十分重視和珍惜這次訪問，將同中國政府和社會各界人士廣泛接觸、直接溝通，相信這次訪問將有助於她更好了解中國。她欽佩中方在消除貧困、保護人權、實現經濟社會發展等方面所作努力和取得的成就，讚賞中方為維護多邊主義、應對氣候變化等全球性挑戰、促進全球可持續發展等方面發揮的重要作用。高專辦願同中方加強溝通，探討合作，為促進全球人權事業進步作出共同努力。