台中市市民廣場及鄰近的草悟道廣場，每逢假日總吸引許多民眾休憩，但市議員黃守達等人指出，園道周邊有商圈、辦公大樓，機車停車需求高，不論平日或假日總有許多機車違停且占據園道的情況，呼籲市府應落實執法。建設局長陳大田強調，將鎖定違停熱點區加強稽查。

市議員黃守達、謝志忠、張耀中、張玉嬿、王立任、林德宇表示，台中市許多園道長期被大量機車違規占據，市府明明訂有罰則、可以開罰，卻不作為。黃守達舉公益路155巷與公正路口為例說，該處鄰近草悟道、市民廣場，每逢假日，園道入口處幾乎被違停的機車塞爆，行人根本無法通行。

黃守達說，園道不是屬於一般道路，警察局無權責開罰，即便民眾發現違停情況並檢舉，員警到場後仍只能轉給建設局處理，而建設局接獲通報也只是開立勸導單，對於遏阻違停情況幫助不大；他今年3月邀集相關單位會勘後，市府在違停熱點設置禁停標誌，但違規情況依舊，主因欠缺裁罰作為。

黃守達強調，台中市府訂有《公園及行道樹管理自治條例》，若車輛違規停放在公園、園道或綠帶、廣場，建設局可依法開罰1200元至6000元罰鍰，呼籲市府不要只是勸導，應拿出具體作為、落實園道違停的管理，還給民眾無阻礙的通行空間。

陳大田表示，目前市府針對園道機車違停情況，是採取先勸導、後開罰的處理方式，將鎖定市民廣場、草悟道等違停熱點加強肌，呼籲民眾不要貪圖一時方便。