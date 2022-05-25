彰化疫情發燒，彰化市長林世賢最先自曝確診後，民代也紛紛染疫了，彰化伸港鄉代陳聿琦、田中區議員蕭淑芬都在臉書告知染疫，議員蕭如意也因司機確診被傳染，議員賴清美說，選舉將近，民代兩難，建議政府規定，暫停民代跑攤，並建請讓孕婦一律請假在家好好養胎。

賴清美表示，彰化縣議會近日正進行小組審查，多名同組議員看到蕭如意用視訊質詢，得知染疫，蕭如意今天表示，日前因司機確診，自己喉嚨長期都有痰、也輕微咳嗽，覺得怪怪的，一快篩陽性，到醫院PCR採檢陽性確診，但21日及22日連2天採檢陰性，23日出關昨天才正常出外跑行程。

賴清美說，因年底就要選舉，民代不敢鬆懈，到處趴趴走，其實這陣子還是不要跑攤比較好，但身為民意代表真的很兩難，不跑會被認為不勤快，跑了又增加染疫風險，建議中央規定，暫停民代跑攤，這樣對大家都很公平，選民也都能理解，也不用看到民代就覺得怕怕的。

賴清美也說，媳婦是孕婦，為了保護她，婆媳已經一周避免見面，更沒在一起吃飯，吃飯都各自帶回房間吃，每個樓層放置防疫酒精，媳婦再兩個月就要生產，戰戰兢兢地上班，建議政府規定都給孕婦假，好好在家養胎，保護母親、胎兒最重要，平安撐過疫情最後一哩路。