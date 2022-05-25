元大金控旗下元大投顧人事再度搬風，總經理一職將由元大證券（香港）研究總監施汶秉接任，並新任元大投顧自然人董事，25日生效。

元大投顧25日董事會決議，施汶秉將接掌總經理職務，是繼聘任胡睿涵出任副董職位後，5月以來第二度進行高層人事調整。

施汶秉為元大證券(香港)研究總監及元大證投資諮詢(北京)總經理，在陸港股研究有長足經驗。

市場解讀，元大投顧近期進行多次人事調整，除了期望組織往強化非專業投資人服務之外，也展現擴大研究能量至大中華地區的企圖心，提供多樣化服務，創造最大價值。