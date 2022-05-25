空軍台東志航基地教召500位役男，有67人在教召期間被匡列，其中26人快篩陽性，民進黨立委陳瑩說，整個召期已經結束，還有確診役男還在家裡隔離不能上班，損失難道只能「自認倒楣」？她建議軍方教召全面緩召，等疫情高峰結束再恢復。

陳瑩接獲爆料，志航基地教召役男住的大通鋪，只有簡陋的塑膠布區隔，根本防不住病毒散播，進入營區後確診，「役男」變「疫男」，馬上解召的確診役男只能在家隔離，為報效國家染疫而無法工作，國防部不用賠償嗎？

陳瑩提到，5月初就提醒國防部考慮暫緩教召，若因戰備考量而不能暫緩，因為教召而染疫的役男，就一定要補償在家隔離無法工作的收入，畢竟是因為國家教召而染疫確診，但國防部卻想「耍賴」。

她說，在志航基地教召過程中，因為無法做好完善防疫措施，導致1個個教召役男接連確診，部隊不僅沒有好好安撫，竟然還有校級軍官對召員嗆聲：「再講，就叫憲兵押走！」

陳瑩痛批，現在是什麼時代？連反應對疫情的焦慮都不行嗎？請國防部不要再推諉卸責，役男在教召期間投保軍保，不是因為執行在民間的工作業務，染疫當然無法認定是職災。

而國防部辯稱沒有職災，還有勞保普通傷病給付，她質疑，國防部敢保證每位役男都有勞保嗎？國防部可以把役男教召確診全部推給勞動部？就這樣推的「一乾二淨」，只要把確診者趕快送出營區，國防部就可以「置身事外」嗎？

對於台東志航基地有召員確診之事，軍方說，現階段國軍在召員報到第1天即快篩，若發現有陽性者立即解召，而各單位的召訓及解召流程固定，且為確保快篩陽性召員安全，會由專車或防疫計程車等送至隔離場所。