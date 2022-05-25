大甲警方雨中迎接「粉紅超跑」與神同行，將夜以繼日維護香客安全。（警方提供）

大甲警方雨中迎接「粉紅超跑」與神同行，將夜以繼日維護香客安全。（警方提供）

大甲警方雨中迎接「粉紅超跑」與神同行，將夜以繼日維護香客安全。（警方提供）

2022年白沙屯媽祖進香活動，媽祖鑾轎於25日上午沿海線回鑾，下午4時許進入大甲區，雖然天公不作美飄著細雨，轎班人員為媽祖鑾轎穿上「粉紅雨衣」；8天7夜的進香活動邁入第6天，沿途店家特備香案及鮮花素果相迎，信眾則跪地參拜迎接媽祖回鑾，民眾並準備點心及飲料讓媽祖「香燈腳」取用。

台中市政府警察局大甲分局長吳燕山親自率隊，冒雨迎接媽祖與清水分局完成勤務交接後，沿線並不斷廣播提醒香燈腳靠邊行走，確保媽祖鑾轎行進順暢與用路安全，此時上萬信眾也穿上雨衣冒雨陪媽祖同行趕路，下雨天也澆不熄熱情場景令人感動不已。

白沙屯媽祖回鑾路線及停駐地點無法掌握，鑾轎行經的動線沿省道台1線入轄至大甲溪橋，為因應大量人潮湧入，大甲警分局出動89人次警力，義交10名，將視鑾轎前進路線隨時調整警力，沿途彈性實施交通管制以維護道路交通安全與順暢，並本著「零暴力」、「零滋事」原則執行，防制不法分子趁機抗爭、滋擾、危害造成治安事件，提供民眾優質警政服務。

大甲警分局呼籲各用路人，遵從警察人員指揮，以減少對周遭交通的衝擊，請參與信眾務必遵守相關規定並全程配戴口罩，配合防疫政策，並提醒民眾若媽祖鑾轎停駐休息時，請隨行車輛勿任意停放，以共同維護用路安全。