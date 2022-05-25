台南市為加速5G相關技術與軟體研發，邀亞旭電腦進駐南科南瀛大樓，在台南打造首座交通數據應用研發中心，25日舉行揭牌啟用典禮。（劉秀芬攝）

黃偉哲(左)參觀亞旭各合作夥伴的應用案例。（劉秀芬攝）

亞旭董事長林成貴(前右)為黃偉哲(前左)解釋左鎮智慧公車應用。（劉秀芬攝）

台南市為加速5G相關技術與軟體研發，邀亞旭電腦進駐南科南瀛大樓，在台南打造首座交通數據應用研發中心，25日舉行揭牌啟用典禮，參與活動的台南市長黃偉哲表示，未來將持續關注5G網路應用與發展，協助更多企業在工業互聯網、智慧醫療、智慧交通及公共安全等領域取得先機。

黃偉哲表示，南科是台灣半導體重鎮，很高興亞旭進駐南科，能夠把5G AIoT的許多實驗場域都放在這個地方，這裡不僅有全館5G場域，還有許多的最尖端的試驗，轉型成為5G研發大樓以及交通數據中心，期待台南朝科技智慧新都發展。

台南市經發局長陳凱凌說，南瀛5G大樓原為南瀛生技大樓，改為5G研發大樓後，已建置了全球最先進的5G N79企業私有網路以及WiFi 6免執照新一代WiFi網路，是全台第1個開放式的應用創新研發中心。

經發局此次與5G台南隊之一的亞旭電腦合作，於南瀛5G研發大樓設立首座數據應用研發中心，將以民生物聯網、車聯網與企業專網等「三網」為重點，與相關產業共同創新應用發展。

黃偉哲也參觀亞旭各合作夥伴的應用案例，亞旭董事長林成貴現場為黃偉哲解釋左鎮智慧公車系統，智慧站牌可接收公車上偵測系統收集數據，包括乘車人數、等候人數，回傳至中心，以供未來設計需求反應式公車參考。

亞旭電腦現場也展示與其他企業合作的5G應用實例，例如長榮大學「5G專網烘焙現場AI輔助數位轉型系統」，由台灣富士通與思銳科技共同開發，利用5G專網，傳輸影音資料比4G快35倍，以AI判斷麵團發酵情形和良率，解省大量人力成本。