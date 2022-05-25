財政部5月25日公布最新一期2022年3~4月統一發票中獎號碼，統一超商共有4位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得2百萬特獎；另外，雲端發票專屬獎則有3位百萬得主。

統一超商統計有4位消費者獲得千萬大獎，一人在雲林縣斗六市永昌門市購買125元的民生用品；一人在台北市信義區世貿門市購買15元的飲料，一人在雲林縣斗六市雲醫門市購買共250元的民生用品，一人在高雄市楠梓區新宏昌門市購買共137元的鮮食與民生用品。

還有3位獲得2百萬特獎一人在台中市南區高工門市購買共55元的麵包、飲料，一人在台中市大甲區甲旺門市購買共125元麵包、飲料與鮮食，一人在台北市內湖區華經門市購買100元的民生用品。

另外，3位雲端發票專屬獎百萬得主，１人在桃園市桃園區鈺朋門市購買500元的數位商品；1人在高雄市三民區理馨門市購買33元的御飯糰；1人在新北市土城區延和門市購買20元的飲料。