陳亮達從小與阿嬤陳林美英感情深厚，他去年在臉書提到，從小因爸媽要忙於市場生意，阿嬤不辭辛勞騎機車載他去練習，「就蒙生了我想要努力游泳賺取獎金，就可以幫阿嬤換台機車的想法」，最後三陽機車獲悉後捐贈機車，助他圓夢。（柯宗緯翻攝）

帕運國手「無腿泳士」陳亮達昨天深夜遭逢車禍死劫，高雄市長陳其邁今（25）日稍早透過臉書發文哀悼，他說，聽到陳亮達選手意外過世的消息，「我們都很悲痛」，市府已向家屬致意慰問，後續將全力協助。

陳其邁在臉書PO文表示，亮達一出生就沒有小腿，父母為了避免他大腿萎縮，3歲起就讓亮達學習游泳復健。積極、樂觀的他，從小就不斷在賽事創下佳績，有「水中蛟龍」封號，今年還首度進入帕運，成為此次帕運代表團最年輕成員。

陳其邁提到，除了曾邀請他來市長室外，在高雄舉辦的國慶煙火，也邀請過亮達，大家都為他的獨立和客氣印象深刻。今天聽到陳亮達選手意外過世的消息，「我們都很悲痛」。

陳亮達從小與阿嬤陳林美英感情深厚，他去年在臉書曾提到，從小因爸媽要忙於市場生意，阿嬤不辭辛勞騎機車載他去練習，「就蒙生了我想要努力游泳賺取獎金，就可以幫阿嬤換台機車的想法」，最後三陽機車獲悉後捐贈機車，助他圓夢。

高市運發局長侯尊堯今日代表市府向家屬慰問，陳亮達的阿嬤悲慟說，「昨晚阿達還來陪我吃飯，要我呷飽緊去睏，結果怎麼是伊睏去」，沒想到他之後出門找朋友後，就再也不回來了。

侯尊堯說，乍聽消息不敢置信，這麼年輕的生命就殞落。「阿達」陳亮達一直用樂觀和熱情在詮釋他的生命，「我們很不捨難過，深表遺憾」。他提到，阿嬤相當堅強，似乎強忍著悲傷情緒，「但愈是堅強，愈讓人不捨」，後續將協助家屬處理後事。