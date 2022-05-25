味道差這麼多！1名網友日前以為正在排隊買快篩，殊不知隊伍快輪到他時，他才發現竟是在買「烤鴨」，當下果斷拿起手機假裝通話說「蛤？你不要吃了喔」並瀟灑離開隊伍；其他網友笑說香味差這麼多，「感覺也不用排隊浪費快篩了，都聞不到了」、「怎麼不直接買了當晚餐」。

該網友在Dcard上發文表示，他日前排隊等買快篩時發現隊伍「怪怪的」，結果等到快排到時才發現竟是排「烤鴨」的隊伍，最後他礙於面子，就拿出手機假裝通話說「蛤？你不要吃了喔」假意是友人不想吃了，他才離開隊伍，「然後帥氣的使用潘周耽式離開這個隊伍」。

網友以為正在排隊買快篩，殊不知隊伍快輪到他時，他才發現竟是在買「烤鴨」，當下果斷拿起手機假裝通話說「蛤？你不要吃了喔」並瀟灑離開隊伍。（翻攝自Dcard）

其他網友紛紛留言「感覺也不用排隊浪費快篩了，都聞不到了」、「怎麼不順便買一下，會排隊的食物很少雷的」、「有請潘周聃！哈哈哈 是我也會假裝一下，不然突然走掉真的超尬」、「順便買隻烤鴨晚餐就解決啦」、「會不會被發現沒有在打電話」、「都快排到了，順便吃吧，難得不用想晚餐吃什麼」、「都排到了！就自信一點：「老闆！剩下的我全包了！」（慫恿貌）」。