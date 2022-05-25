金門今天新增92名新冠確診，縣府下午直播說明最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今天新增92名新冠確診，縣府下午直播說明最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今天新增92名新冠確診，縣府下午直播說明最新疫情狀況之三。（縣府提供）

金門今天新增92名新冠確診，累計1632例。學童BNT今起開打，首日有179人完成接種。縣府宣布自5／27起至6／30，施打任一劑疫苗的65歲以上長者或55歲以上原住民，可免費獲得2劑快篩試劑，目標是進一步再提高疫苗覆蓋率。

金門今天新增92例確診，累計1632例。目前收治中43例，無症狀或輕症36例、中症4例、重症3例，確診者居家照護695例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者77人，目前居家隔離145人，解除居家隔離137人。針對今日新增確診者的相關密切接觸者，疫調持續進行中。

縣府指出，5到11歲BNT兒童疫苗今(25)日開始接種，經各校進行接種意願調查，5到11歲學童總人數為4881人，截至23日止，同意接種為3360人(含私立幼兒園)，同意接種率為68.84％。截至今(25)日下午4時止，首日實際接種人數有179人，另已接種莫德納疫苗的學童總計564人。