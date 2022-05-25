南台中家扶目前服務的家庭戶數已逾1100戶，1700名孩童，其中不乏有確診家庭，家長工作被迫停擺收入減少，孩子停課在家開銷增加，邀請大眾捐款贊助急難救助金，需求目標100萬元，幫助扶助家庭在疫情之下的生活可以更安穩。

南台中家扶表示，該項急難救助金用於弱勢家庭的生活救助、醫療費用、房屋租金等，在緊急關鍵時刻可以幫助家庭解決燃眉之急。

南台中家扶主任王金敦表示，目前疫情狀況下，家長們的工作雖不像去年三級警戒時整個大停擺，但仍有不少家庭受到衝擊，尤其是從事清潔工、居服員的家庭，多因雇主疫情顧慮導致案量減少，影響家庭生計。

當得知確診後，家長工作勢必得停擺，孩子學習也被中斷，加上服務對象的居住空間多是租屋小套房，一家人同享一個空間，很難不相繼確診，拉長照顧需求，或是孩子還年幼無法獨自隔離，無後援該如何取得快篩、生活物資等，對受助家庭來說都是考驗。

此外，本周台中市高中職以下暫停實體課，孩子在家線上教學，用電、餐費等支出都將增加，如是小小孩停課家長勢必請假照顧，又要擔心影響收入，無論是甚麼情況，都讓家庭感到焦慮。

現階段社工多以通話、視訊方式即時關心家庭狀況，並提供適切的服務，尤其是心理層面的鼓勵最被需要，鼓勵受助家庭面對疫情不恐慌，隨時作好個人衛生，如染疫積極處理，用正能量去應對，一切都會變好的，社工也會用各種方式將需求物資送到服務對象手上。

其中一名家扶所扶助的小鉑，媽媽是直銷人員，很多機會需要與人接觸，日前確診後工作停擺，連帶的爸爸和小孩也確診，爸爸是電梯維修工人，也暫停幾日無法工作。

短時間內疫情仍會帶來很大影響及不便，但扶幼工作不能間斷，需要持續有社會大眾的挹注才能推動，除捐款贊助急難救助金，幫助經濟貧困家庭度過難關之外，也能以行動響應愛心市集活動，市集收入所得作為幫助受虐兒少之心理輔導、家庭處遇、團體方案、社區宣導預防等經費。