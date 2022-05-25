尹鐘焄獲封「暖男經紀人」，在劇中還會親自到藝人家幫下廚。（愛奇藝國際站提供）

尹鐘焄在劇中多次摸金允慧的頭，讓女方心動不已。（愛奇藝國際站提供）

韓劇《Shooting Stars流星》揭韓國娛樂圈幕後職場現況，飾演娛樂公司管理組長「姜有星」的尹鐘焄近日接受台媒越洋聯訪，提到與上部作品《Penthouse上流戰爭》中的惡人形象截然不同，他搞笑向觀眾喊話：「《流星》中的姜有星是個為他人著想以及有犧牲精神的人，《上流戰爭》中的河允哲也擁有父愛和改過自新精神，大家是不是可以稍微對他寬容一些呢？」再被問到這次不用耍壞，是否有覺得演起來比較輕鬆，尹鐘焄也說：「沒有簡單的演技，總是很困難，比起『哪個角色很有趣』這種感覺，每次都是擔心『應該好好展現每個角色的魅力』。」

《流星》中也有不少之前一起拍攝《上流戰爭》的演員，金永大和他的關係更從女婿變成弟弟，尹鐘焄大讚「他很有禮貌，也很會說話，像親弟弟一樣，所以演戲過程中也很自然，我們總是很開心地笑著在演戲」。接著提到客串演出的嚴基俊和奉太奎，他笑曝「因為2位決定演出，編劇還額外寫了之前沒有的戲份」，並透露拍攝時相當愉快，「他們也給了我很多關於演技的想法」。而《上流戰爭》結束後，3人也一起去拍了實境節目《不會傷害你》，尹鐘焄「賢惠」的模樣圈了不少粉，還有人把他視為理想型，他害羞地表示「好像沒有那樣吧，哈哈，只是那時我們都很用真心在拍攝，所以得到了大家的喜愛」。

這次在劇中獲封「暖男經紀人」稱號，他感恩地表示包括在《上流戰爭》中的「病弱性感」封號，「觀眾給予我所飾演的角色加上稱號，這對我來說是一件很光榮的事情」。至於在尹鐘焄心中有哪些是經紀人必備的條件，他認為品性最重要，「即使工作做得並不是很完美，但值得信賴的人」，還笑說「如果連工作都能做得很好的話，那就是姜有星了」。戲外也是暖男一枚的他，還不忘鼓勵自己的經紀人，「陪我去拍攝現場的經紀人剛進社會，人品好，充滿活力，開車也很棒，和他一起工作時非常有動力，希望他以後會有更好的發展」。

現年38歲的他出道至今幾乎沒變，尹鐘焄謙虛表示不覺得自己有張凍齡臉，「最近大家的年齡好像都很難猜得出來」，更嘴甜說「如果非要說秘訣的話，那就是台灣粉絲的愛囉」，而他不曾來過台灣旅遊，「以前有機會去但是沒去成，聽說台灣的街頭小吃很有名，所以很想嚐嚐。也想多去走走、逛夜市。我一定會去的。一定！」有機會的話還想環島，「朋友說最好按照台北、高雄、台南、墾丁、台中這樣的順序轉一圈」，也隔空請粉絲推薦好景點。《Shooting Stars流星》每週六、日上午在愛奇藝國際站上線。