美國德州爆發駭人的小學校園21死槍擊案，白宮降半旗哀悼。勇士總教練科爾（Steve Kerr）十分感慨，這種憾事居然頻繁發生，幾乎令人麻木，再不採取行動，這就只是一個普通的星期二。科爾搥著桌子喊：「我們何時才要做點事？我厭倦了每次向那些受害家庭致哀，我很抱歉，我厭倦了每次的默哀，夠了！」

科爾向來在美國內政問題立場鮮明，他大力支持槍枝管制，點名聯邦參議員麥康奈（Mitch McConnell）說：「我想請問你們這些反對槍枝管制的（共和黨）議員，你們要繼續把自己的權力慾放在老弱婦孺的性命之上嗎？因為現在的情況完全就是這樣的。」

女籃WNBA的山貓隊教練里弗（Cheryl Reeve）說：「還要有多少人受害？我們對此表現得束手無策。我們的國家應該是世界領袖，卻無法照顧好自己的人民，我們為那些受害家庭感到痛苦。」

科爾指責共和黨參議員為了鞏固權力而選擇忽視槍枝問題。勇士後衛達米安李（Damion Lee）說：「真是難以置信，現在我們生活的這個國家，弄到一把槍比買奶粉還要容易。」美國職棒大聯盟發聲明哀悼受害者，休士頓太空人、德州遊騎兵也在賽前默哀，這些鏡頭可以說是一再重演。科爾最後嘆道：「這太可悲了，我真的受夠了。」