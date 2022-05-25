張善政、羅智強明日將合體！ 本尊親曝細節加碼吐驚人內幕｜中時新聞網

國民黨桃園市長參選人張善政26日早上8時預計參加前台北市議員羅智強「祈福走桃園」活動，羅智強表示，這個活動「關懷疫情，不談選舉」，任何人要來參加這個活動都歡迎。他也呼籲，程序正義更甚於選舉勝負。

羅智強發文說，連續3天走中壢，88個里，已經走了56個里。一路上，和許多里長交流，得知里長們在第一線防疫工作上的甘苦；和商家對話，知道許多店家苦撐待變的無奈。

他說，祝福張善政，也謝謝張善政來參加「祈福走桃園」，確實張此時是面臨了一些挑戰。羅又說，但如果真要聽他的建議，他想說的是「公正的善政，才能贏得尊敬」，說服羅智強支持張善政是最不重要的一件事。羅智強又說，張善政要思考的是如何說服「在乎程序正義更甚於選舉勝負」的桃園市民，相信，智慧如張善政，一定會理解這個道理。

羅智強還強調，張善政想要進一步聽他的意見，不用三顧茅廬，只要院長指定時間、指定地點，羅會親自登門拜訪，向張善政詳細分說。「明天祈福、不談選舉！」