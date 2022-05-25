公立幼兒園過去一位難求的情況不再？台中市議員陳文政質詢指出，最近公立幼兒園招生登記，許多3至5歲的混齡班出現嚴重缺額，反倒是2歲專班仍一位難求，教育部最近竟然還研擬將混齡的教學方式向下延伸至2歲，讓所謂「0到6歲國家養」的政策根本變成「亂養」。

陳文政指出，早期公立幼兒園相當熱門，可說是一位難求，還必須抽籤決定能否入學，但近幾年，公幼的招生缺額越來越多，其中又以3到5歲混齡班的缺額最多，他詢問許多家長意見，多數認為公幼因放學時間較早，且採混齡教學，再加上家長憂心上國小後跟不上進度，只好拼命跨區擠明星私幼。

陳文政氣憤說，家長捨公幼、尋求私幼就學，其中一項原因就在混齡教學，教育部最近竟還為了解決幼幼班班級數不足的問題，竟想開放讓2歲的孩子選讀3到5歲混齡班，這些孩子還不太會說話、生活幾乎無法自理，教育部這種便宜行事的作法令人難以認同。

他抨擊，如果讓2歲孩子就讀混齡班，師生比的問題該如何解決？教育部的做法根本就是亂養，如果此政策確定，台中市一定不能跟進。

教育局長楊振昇表示，針對幼幼班的孩子，市府目前計畫每年增加50個班級；而一般公幼3至5歲混齡班缺額多的情況，也因城鄉區域不同有差異，市府會協助照顧孩童權益。