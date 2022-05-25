美股科技股續挫，台股卻是開高走高收復「萬六」（16,000點），外資由賣超轉買超，且國際美元回跌，加上出口商月底拋匯開始出籠，全部激勵新台幣強勢走升，終場收在29.556元兌1美元，創近三周新高，升值6.6分，台北外匯經紀公司成交量8.84億美元。

外匯交易員表示，美國經濟數據不佳，避險情緒仍濃，美債殖利率走跌，美股四大指數僅道瓊收小紅，其他三大指數重挫，但台股由電子及航運帶頭衝，逆勢上漲140點至16,104點，帶動新台幣跟著走升。加上外資也轉為買超台股50億元，未再賣股匯出，及國際美元指數一度跌破102，均提供新台幣向上力道。

外匯交易員指出，先前因預期新台幣續貶，出口商大多不急著拋匯，但隨月底愈來近，且新台幣上周升破29.8元關卡後，連日來竟一關過一關，已來到29.5元價位，出口商月底拋需求也趕緊進場，激勵新台幣升勢更明顯。