嘉義縣大林鎮上林里長陳煦湘、社區發展協會理事長孫家榕等人控訴當地一處畜牧場違法排放廢水、鑿井取水，25日到嘉義地檢署按鈴申告，地檢署分他字案偵查；畜牧場負責人表示，一切依照國家規定，已進入司法程序，尊重司法調查。

陳煦湘表示，畜牧場及其蛋品公司違法鑿井取水，違反《水利法》擅自取水的相關規定，且被發現設置暗管偷排廢水，導致上林埤塘的重金屬量增加、有優養化問題，希望檢察官查明不法。

孫家榕指出，畜牧場及其蛋品公司設廠在大林鎮二級地下水管制區，在此管制區鑿井取水要依照地下水管制辦法辦理，但畜牧場並沒有取得嘉義縣政府核即鑿井取水。

嘉義縣政府表示，縣府農業處、環保局、水利處組成稽查小組於本月20日到現場勘查，採集水樣送驗，結果預計6月上旬出爐，而在畜牧場廠區發現不明水井，已先貼封條，預定本月30日封井，至於畜牧場用途及設備初查是符合業者當初登記內容。

陪同到地檢署按鈴申告的時代力量嘉義市議員擬參選人王浩指出，接到陳情後到現場查看，灌溉埤塘因汙染及優養化將影響下游上百甲農田及農民生計，這家畜牧場聲稱水源是自來水，但該地並沒有自來水，推斷是鑿井取用地下水，希望縣府、地檢署依法查處。