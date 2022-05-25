雲林縣提供快篩卡匣判讀的4個社區篩檢站。（雲林縣政府提供）

雲林縣提供快篩卡匣判讀的37家診所（斗六區）。（雲林縣政府提供）

雲林縣提供快篩卡匣判讀的37家診所（斗南區）。（雲林縣政府提供）

雲林縣提供快篩卡匣判讀的37家診所（虎尾區）。（雲林縣政府提供）

雲林縣提供快篩卡匣判讀的37家診所（西螺北港麥寮區）。（雲林縣政府提供）

明天起「快篩陽＝確診」政策上路，雲林縣長張麗善今（25日）宣布，快篩陽性的民眾請持卡匣到醫療院所判讀，有3種途徑可選，一是6大醫院的疫病門診、二是37家基層診所、三是4個社區篩檢站。

6大醫院為台大雲林分院（網路掛號）、成大斗六分院（現場掛號）、虎尾若瑟醫院（現掛）、雲林基督教醫院（電話、網掛、現掛）、中國醫藥大學北港附設醫院（現掛）、雲林長庚醫院（網掛、現掛），服務時間都是周一至周五，服務時段各有規定。

4個社區篩檢站包括虎尾若瑟醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、雲林基督教醫院、成大斗六分院。

37家基層診所包括斗六小幼苗小兒科診所、書菴耳鼻喉科診所、小太陽小兒科診所、佑體健診所、吳佳錄診所、塗勝雄小兒科診所、啊波羅小兒科診所、長冠診所、禾安診所、斗南宏佑診所、劉泰成聯合診所、石龜溪診所、瑞安耳鼻喉科診所、善全診所、超兒科診所、古坑安泰家庭醫學科診所、虎尾光成診所、建合診所、蔡鼎族小兒科診所、廖寶全診所、邢學平小兒科診所、太安診所、江重宏耳鼻喉科診所、顏細宗診所、幼安耳鼻喉科診所、俊誠小兒科診所、腎安診所、張誠正診所、褒忠夏保介診所、西螺天德內小兒科診所、林建宏診所、茂杉診所、林志益診所、北港德豐診所、麥寮台全診所、四湖俊賢診所、東勢林坤永診所，大多數都是提供遠距視訊診療，少數也有提供現場判讀門診。