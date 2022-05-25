台東確診個案概述。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東機構群聚事件報告。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東機構群聚事件報告。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東醫院群聚事件報告。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東校園疫情資訊。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東確診者分流收治情形。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

經確認快篩陽性證明、接觸者隔離證明申請流程。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

居家照護確診者之同住者注意事項。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣各鄉鎮市衛生所防疫資訊專線。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣25日新增 711名確診者，根據台東縣府統計，台東縣兩離島疫情並未減緩，蘭嶼今新增確診17例，綠島為12例，兩離島皆以逾200人確診。另蘭嶼73歲鍾姓男子因確診COVID-19併發肺炎，空勤隊以負壓隔離艙後送返台治療。

衛生局指出，711名確診者中，有597名民眾戶籍或居住地分在台東、114名為外縣市醫院通報。今日新增的確診個案中有414名個案、58.2％經由快篩陽性醫師判定確診。

台東縣衛生局長黃明恩表示，目前台東縣累計確診個案9378人；現管接觸者1658人。今天新增2監所群聚，有8人確診（住民5、員工3），原先2間則新增5員工確診。校園疫情部分，台東縣今日新增確診144生、16師，累計共1673生、191師。

空勤隊25日出動直昇機，以負壓隔離艙載運蘭嶼確診者後送本島治療。台東縣蘭嶼鄉73歲鍾姓男子因確診COVID-19併發肺炎，經蘭嶼衛生所診斷評估後申請空中醫療返台，空中勤務總隊第三大隊第三隊派遣黑鷹直升機25日下午以負壓隔離艙後送到台東豐年機場，交由救護人員轉送醫院實施後續治療。